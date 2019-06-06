Бари Алибасова готовят к срочной операции. Пока он на болеутоляющих

Бари Алибасов. Фото: Официальная страница / ВК
Бари Алибасов. Фото: Официальная страница / ВК

Музыкант из «На-На» Владимир Левкин рассказал, что Бари Алибасову предстоит серьезная операция.

По сообщению агентства «Москва», Левкин рассказал о предстоящей операции, недавно отравившегося продюсера. Музыкант утверждает, что подготовка к операционному вмешательству подразумевает трехдневный курс употребления Алибасовым обезболивающих средств. Пить лекарственные препараты нужно, чтобы понять: нужна ли вообще Алибасову операция.

Помимо этого, Левкин рассказал о том, что пациент Алибасов впал в кому после того, как по ошибке на студии выпил вместо стакана с питьевой жидкостью – химикат. Его госпитализировали после этого с отравлением.

По словам сына, младшего Алибасова, продюсер отравился жидкостью для прочистки труб. Теперь ему предстоит три дня лежать под обезболивающими препаратами.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Бари Алибасова готовят к срочной операции. Пока он на болеутоляющих
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