«У меня просто велосипеда не было»: в Петродворцовом районе задержан подозреваемый в грабеже

Велик потом все равно изъяли. Фото: pixabay

Велик потом все равно изъяли. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге молодой человек ограбил квартиру и увез велосипед.

Инцидент произошел в Петродворцовом районе Северной столицы. Полицейскими задержан подозреваемый в грабеже. В отношении него уже заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 22-летний молодого человек 2 июня поздней ночью сломал дверь в комнату соседей и похитил оттуда велосипед. Инцидент произошел в одной из квартир дома № 8 на улице Швейцарской.

После совершения ограбления, подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Похищенное транспортное средство у него изъяли. Молодому человеку дали подписку о невыезде.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.