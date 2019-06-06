«У меня просто велосипеда не было»: в Петродворцовом районе задержан подозреваемый в грабеже

В Санкт-Петербурге молодой человек ограбил квартиру и увез велосипед.
Инцидент произошел в Петродворцовом районе Северной столицы. Полицейскими задержан подозреваемый в грабеже. В отношении него уже заведено уголовное дело по статье «Грабеж».
МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 22-летний молодого человек 2 июня поздней ночью сломал дверь в комнату соседей и похитил оттуда велосипед. Инцидент произошел в одной из квартир дома № 8 на улице Швейцарской.
После совершения ограбления, подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Похищенное транспортное средство у него изъяли. Молодому человеку дали подписку о невыезде.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.