Беглов подписал соглашение с Газпромом о создании научного центра в Петербурге

В рамках международного экономического форума врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о создании в северной столице научного центра по разработке искусственного интеллекта.

Документ был подписан в четверг, 6 июня, между городом Петербургом, ПАО «Газпром Нефть», ИТМО и политехническим университетом имени Петра Великого.

Соглашение позволит создать в Петербурге научно образовательный центр мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на торжественном открытии международного экономического форума с приветственным словом выступит глава Петербурга Александр Беглов.

Известно, что событие также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша. Международный форум начался с массового забега его участников.