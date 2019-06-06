ПМЭФ стал причиной 5-километровой пробки на Пулковском шоссе

В Санкт-Петербурге водители не по своей воле стали участниками международного экономического форума.

«Яндекс. Пробки» сообщили о том, что 6 июня в утренние часы на Пулковском шоссе образовался затор длиной не менее 5-километров. Всему виной – проходящий в Петербурге международный экономический форум – 2019.

Владельцы автотранспортных средств стоят в огромной пробке от Пулковских высот до Дунайской развязки. Перед территорией «Экспофорума», где и проходят основные события ПМЭФ, также негде яблоку упасть. В соцсетях горожане высказываются о ситуации на дорогах негативно.

Отметим, ПМЭФ пройдет с 6 по 9 июня. Пока не понятно, будет ли состояние дорог в таком же плачевном состоянии, как сегодня, все три дня или нет.

Также известно, что на мероприятие должен прибыть президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Уже в городе министр экономического развития Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.