РЖД, Смольный и «Бронка» договорились развивать транспортно-логистическую инфраструктуру на ПМЭФ

На ПМЭФе правительство Петербурга подписало двусторонние соглашения с «Российскими железными дорогами» и «Бронкой».

Сообщается, что во время проведения в Северной столице международного экономического форума местное Правительство договорилось о взаимодействии с РЖД и транспортно-логистической компанией «Бронка». Соглашения подразумевают собой договоренность о развитии инфраструктуры транспорта и логистики в городе на Неве.

Известно, что центр «Бронка» должен будет разработать инвестиционные проекты по строительству инженерно-транспортных объектов. Также ему предстоит найти для данных проектов финансирование.

Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Российскими железными дорогами будет долгосрочным. Уже известна предварительная сумма планируемых инвестиций в развитие железных дорог в Северной столице, она составляет 88 млрд рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.