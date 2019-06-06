Пьяный ремонтник упал с яхты на Петроградке. Он в коме

На судне употребляли алкоголь. Фото: pixabay
На судне употребляли алкоголь. Фото: pixabay

На Петровской косе с четырехметровой высоты упал мужчина, обслуживающий яхту. Пострадавший госпитализирован.

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе мужчина, осуществлявший ремонт яхты, употребил алкоголь, уснул пьяный на краю палубы, в результате чего выпал за борт. Сообщается, что судно в это время стояло на «зимовке» на суше. Мужчина сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня. 58-летний мужчина выпал с палубы судна на землю и получил тяжелые травмы. Медработники выявили у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга тяжёлой степени. Врачами было принято решение ввести его в состояние искусственной комы.

Правоохранительными органами по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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