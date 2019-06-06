Скучно не будет: подросток в Петербурге может сменить три работы за лето

На летнюю работу могут устроиться петербуржцы в возрасте от 14 до 18 лет. Фото: pixabay

На летнюю работу могут устроиться петербуржцы в возрасте от 14 до 18 лет. Фото: pixabay

За первую неделю июня 2019 года в Петербурге трудоустроили уже 1321 подростка. И интерес ребят к возможности поработать летом год от года только растёт, считают в Центре занятости населения.

В Петербурге начался сезон летнего трудоустройства для подростков от 14 до 18 лет. Чтобы получить работу, нужно обратится в Агенство занятости населения в своем районе. За месяц подросток может получить около 10 тыс. рублей, а варианты работы предлагаются самые разные — от помощи в освоении компьютера до оформления клумб.

Официально летняя трудовая кампания для подростков стартует 11 июня — её откроет праздник «Трудовое лето» в парке «Россия – Моя история».

О том, как юные петербуржцы относятся к летней работе, где и как чаще всего трудятся, в интервью Gazeta.SPb рассказала заместитель начальника отдела активных программ Центра занятости населения Санкт-Петербурга София Левакова.

Сколько подростков работает в Петербурге в течение года и летом? В каких районах города чаще всего трудятся летом подростки?

С начала 2019 года уже 5 830 подростков приняли участие в программе временной занятости, причем самые активные и заинтересованные в работе ребята проживают в Выборгском, Калининском, Приморском и Московском районах. Но работа предлагается в каждом районе города.

В 2018 году 9001 подростков работали летом. Всего за 2018 год 12 477 человек приняли участие во временной занятости.

Какие сферы для работы чаще всего выбирают ребята? В какие именно сферы вы трудоустраиваете подростков летом?

В течение всего трудового сезона молодые люди могут попробовать себя в качестве помощников делопроизводителей, курьеров, помощников специалистов и операторов по обеспечению деятельности, рабочих зеленого хозяйства.

Агентства занятости населения районов Петербурга перед тем, как предложить вакансию подростку, проводят профориентацию. Так наши специалисты понимают, какая работа больше подходит ребенку, где ему будет комфортнее. Но и желание подростка играет важную роль в выборе места занятости: кто-то хочет работать на воздухе, кому-то, наоборот, интереснее получить работу в офисе.

Например, ребята занимаются высадкой и прополкой цветов в городских парках, оформлением клумб в Ботаническом саду Петра Великого, уборкой прилегающей территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и работой в мастерских в комплексе «Монастырская слобода». А школьники Василеостровского района отправляются в библиотеки, где помогают пожилым людям в использовании компьютера, интернет-сервисов.

Сколько всего подростков будет трудоустроено в 2019 году — не только летом?

Более 10 000 подростков будут трудоустроены в течение всего года. По нашему опыту, на протяжении последних лет в летние месяцы хотят работать около 70% от всех заинтересованных в трудоустройстве подростков

Становится ли год от года больше юных петербуржцев, желающих работать летом?

В основном, активный период трудоустройства приходится на время летних каникул, когда молодые люди максимально заинтересованы во временной занятости, а работодатели готовы предложить больше рабочих мест.

Юные петербуржцы с удовольствием участвуют во временной занятости, и можно говорить, что год от года желающих становится только больше. Так, в 2017 году летом трудились 7879 человек, в 2018 году – 9001. В первую неделю июня 2019 года на работу отправились 1321 человек.

До какого числа подростку, устроившемуся на лето, нужно уволиться? Есть ли какая-то норма по отработке? Или, например, можно потрудиться неделю и всё?

Срочный трудовой договор заключается с юным работником на месяц. Договор можно заключить трижды за одно лето, что дает возможность попробовать себя в нескольких профессиях. При желании ребенок может его перезаключить. В любой момент подросток может расторгнуть трудовой договор без объяснения причин.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что подросток в Петербурге может зарабатывать до 30 тыс. рублей за лето.