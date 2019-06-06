Близ Гатчины водитель на Suzuki сбыл женщину с 3-летним ребенком на пешеходном переходе

В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. Фото:https://vk.com/dorinspb
В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. Фото:https://vk.com/dorinspb

Семья переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу ранним утром.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автомобильной дороге Гатчина — Ополье около 06:50. Семья — двое родителей и трехлетняя девочка — переходили дорогу, сообщают в ГИБДД по Гатчинскому району.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель на иномарке, следующий от деревни Парицы в сторону Гатчины, сбил женщину и ребёнка.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. Доставлены в КМБ Гатчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяному водителю, специально въехавшему в толпу людей в Ломоносове, вынесли вердикт.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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