Близ Гатчины водитель на Suzuki сбыл женщину с 3-летним ребенком на пешеходном переходе

В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. Фото:https://vk.com/dorinspb

В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. Фото:https://vk.com/dorinspb

Семья переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу ранним утром.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автомобильной дороге Гатчина — Ополье около 06:50. Семья — двое родителей и трехлетняя девочка — переходили дорогу, сообщают в ГИБДД по Гатчинскому району.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель на иномарке, следующий от деревни Парицы в сторону Гатчины, сбил женщину и ребёнка.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. Доставлены в КМБ Гатчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяному водителю, специально въехавшему в толпу людей в Ломоносове, вынесли вердикт.