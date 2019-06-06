Пьяному водителю, специально въехавшему в толпу людей в Ломоносове, вынесли вердикт

В результате скончался один человек, еще трое получили тяжелые травмы. Фото: https://pixabay.com

В результате скончался один человек, еще трое получили тяжелые травмы. Фото: https://pixabay.com

Мужчина хотел убить четырёх человек, однако свой замысел он довел не до конца.

В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному дела в отношении Яна Атрашкевича, обвиняемого в совершении преступлений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга сегодня.

Вердикт выносили присяжные и ответив на два вопроса единодушно признали Атрашкевича виновным в том, что летом прошлого года у дома 15 по улице Красноармейской в Ломоносове, управляя автомобилем «ГАЗ», он специально въехал в толпу людей.

За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате скончался один человек, еще трое получили тяжелые травмы. Фигурант не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Вместе с тем, Атрашкевич признан коллегией заслуживающим снисхождения голосами 4 к 4.

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