Пьяному водителю, специально въехавшему в толпу людей в Ломоносове, вынесли вердикт

В результате скончался один человек, еще трое получили тяжелые травмы. Фото: https://pixabay.com
В результате скончался один человек, еще трое получили тяжелые травмы. Фото: https://pixabay.com

Мужчина хотел убить четырёх человек, однако свой замысел он довел не до конца.

В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному дела в отношении Яна Атрашкевича, обвиняемого в совершении преступлений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга сегодня.

Вердикт выносили присяжные и ответив на два вопроса единодушно признали Атрашкевича виновным в том, что летом прошлого года у дома 15 по улице Красноармейской в Ломоносове, управляя автомобилем «ГАЗ», он специально въехал в толпу людей.

За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате скончался один человек, еще трое получили тяжелые травмы. Фигурант не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Вместе с тем, Атрашкевич признан коллегией заслуживающим снисхождения голосами 4 к 4.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охранник на Витебском вокзале избил женщину у неработающего турникета и теперь будет отбывать срок.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ломоносов происшествие
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