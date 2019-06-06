Два Ватикана, гигантский музей и дороги: Дочь Шойгу нашла решение транспортной проблемы в Кронштадте

Также Ксения Шойгу уверена, что необходимо сделать в Кронштадте такую атмосферу, при которой жители смогли бы найти там рабочие места. Фото: https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/

Также Ксения Шойгу уверена, что необходимо сделать в Кронштадте такую атмосферу, при которой жители смогли бы найти там рабочие места. Фото: https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/

Ксения Шойгу, которая сейчас занимает пост главы инвестиционного комитета фонда по развитию кластера в Кронштадте предложила несколько вариантов решения транспортной проблемы.

Так, одним из вариантов может стать перспектива расширения дамбы, рассказала Шойгу в интервью телеканалу “Санкт-Петербург” на полях Петербургского международного экономического форума.

Помимо этого, возможно строительство скоростной трамвайной ветки и разделение водного сообщения. Последнее, считает Ксения, придется по душе туристам и поклонникам морских прогулок. По времени такое путешествие займет около получаса.

Также Ксения Шойгу уверена, что необходимо сделать в Кронштадте такую атмосферу, при которой жители смогли бы найти там рабочие места.

Ранее сообщалось, что город планируют превратить в гигантский музей-Кронштадт. Созданный комплекс, который объединит в себе форты и сам остров, по размеру будет как два Ватикан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе планируют построить новый перинатальный центр за 10 млрд рублей.