Два Ватикана, гигантский музей и дороги: Дочь Шойгу нашла решение транспортной проблемы в Кронштадте

Ксения Шойгу, которая сейчас занимает пост главы инвестиционного комитета фонда по развитию кластера в Кронштадте предложила несколько вариантов решения транспортной проблемы.
Так, одним из вариантов может стать перспектива расширения дамбы, рассказала Шойгу в интервью телеканалу “Санкт-Петербург” на полях Петербургского международного экономического форума.
Помимо этого, возможно строительство скоростной трамвайной ветки и разделение водного сообщения. Последнее, считает Ксения, придется по душе туристам и поклонникам морских прогулок. По времени такое путешествие займет около получаса.
Также Ксения Шойгу уверена, что необходимо сделать в Кронштадте такую атмосферу, при которой жители смогли бы найти там рабочие места.
Ранее сообщалось, что город планируют превратить в гигантский музей-Кронштадт. Созданный комплекс, который объединит в себе форты и сам остров, по размеру будет как два Ватикан.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе планируют построить новый перинатальный центр за 10 млрд рублей.