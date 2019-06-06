В Калининском районе планируют построить новый перинатальный центр за 10 млрд рублей

Построить центр планируют к 2034 году. Фото: https://www.gov.spb.ru
Построить центр планируют к 2034 году. Фото: https://www.gov.spb.ru

Соответствующее соглашение с группой компаний “ЕКС” подписали власти Петербурга.

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает администрация города. Предполагается, что новый перинатальный центр появится на улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга.

Проект планируется реализовать на основе механизма государственно-частного партнерства.

Стоимость проекта составит порядка 10 млрд рублей. Построить центр планируют к 2034 году.

В нем разместят 260 коек, также будут работать диагностическое и амбулаторно-поликлиническое отделения, медико-генетическая консультация, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «РЖД» и «Московский кредитный банк» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2019.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
перинатальный центр ПМЭФ-2019
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