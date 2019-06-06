Шипящий Opel на Фонтанке испугал петербуржцев (видео)

Водитель иномарки услышал странный звук, резко выбежал вместе с пассажирами от машины и решил отойти на безопасное расстояние.

О происшествии возле дома 29 по набережной реки Фонтанки сообщили очевидцы события сегодня днем. Также они успели снять видео, из которого видно и даже слышно странное поведение машины. Она задымилась и начал правда издавать громкий звук, похожи на шипение.

“На набережной реки Фонтанки у дома 29. Опель резко зашипел и начал дымить”, — написали очевидцы в соцсети.

Водитель иномарки, а также пассажиры, которые находились в это время в машине решили ретироваться и убежать. О последствиях информации нет, вероятно ничего серьезно с машиной не произошло, и она не угрожает горожанам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что близ Гатчины водитель на Suzuki сбыл женщину с 3-летним ребенком на пешеходном переходе.

Видео: https://vk.com/spb_today