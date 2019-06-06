«Зенит» претендует на юного воспитанника «Спартака»

Клуб хочет купить нападающего, который забил 19 голов в 22 матчах молодежного первенства.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Обо всем рассказывает «Чемпионат.com».

Речь идет о 19-летнем нападающем Даниле Прошляковом. Молодой человек, комментируя возможность трансфера, отметил, что не против играть за «сине-бело-голубых», но не хочет играть в «Зените-2». Руководство петербургского клуба не готово предоставить гарантию, что футболист попадет в основной состав. Возможно, клуб вообще планировал сдавать игрока в аренду.

К слову, Прошлякова хотели заполучить еще зимой, но сделка сорвалась.

Напоминаем, что «Спартак», в составе которого играет нападающий, занял второе место в молодёжном первенстве. Первыми стали футболисты ЦСКА.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СКА официально объявил о переходе Кагарлицкого на три года.