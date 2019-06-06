Водовоз наехал на легковушку в центре Петербурга

Часть воды расплескалась по дороге.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Глинки. Петербуржцы, которые стали свидетелями необычной аварии, рассказали, что трактор с водой налетел на «Шкоду». В результате огромная машина нависла над легковушкой, разбив автомобилю заднее стекло. Очевидцы не сообщают, кто именно стал виновником столкновения. Также непонятно, есть ли пострадавшие.

«Трактор напоил водичкой в жару маленькую шкоду на улице Глинки. Заклинило передачу, не смог остановиться»,

— пишет автор поста. Тем времен пользователи придумывают свои версии произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шипящий Opel на Фонтанке испугал петербуржцев. Водитель иномарки услышал странный звук, резко выбежал вместе с пассажирами от машины и решил отойти на безопасное расстояние.