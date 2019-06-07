Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит»

Фото: https://fc-zenit.ru/
Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболист в минувшем сезоне практически не играл.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Обо всем рассказала журналист Матиас Бастос Милла в эфире телеканала TNT Sporst.

Спортивный инсайдер рассказал, что окружение Эмилиано Ригони настаивает на том, чтобы 26-летний игрок ушел от «сине-бело-голубых». Дело в том, что аргентинец в последнее время почти не выходит на поле – из-за этого футболист не попал в состав национальной сборной на ближайший Кубок Америки. Также Милла заявил, что Ригони может примкнуть к «Бока Хуниорс», когда уедет из Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что аргентинец вернулся в состав «Зенита» зимой 2018 года. Ригони успел сыграть в 11 матчах, в рамках которых забил три гола и отжал три голевые передачи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит Эмилиано Ригони
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