Медведев выступил за вкусное пиво на футбольных матчах

Гендиректор “Зенита” уверен, что организованная безопасность позволит болельщикам расслабиться.

Александр Медведев считает, что на стадионах нужно продавать пиво для болельщиков, о чем он заявил на секции “Футбол в интерьерах большого города” ПМЭФ 7 июня. Гендиректор ФК “Зенит” Санкт-Петербурга уверен, что закуски и алкоголь улучшат просмотр игры. “…больше пива — хорошего и вкусного,” — цитирует Медведева ТАСС.

При этом Медведев уточнил, что безопасность на матчах находится на достаточно высоком уровне, чтобы болельщики смогли спокойно выпить.

Пиво на стадионах России не продают с 2005 года, но закон не действовал в дни Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. ЧМ по футболу-2022 принимает Катар, а у них 77% населения являются мусульманами и алкоголь не пьют. Делегация с Ближнего Востока прибыла в том числе чтобы обсудить, как лучше провести футбольное мероприятие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ригони может покинуть “Зенит” Санкт-Петербурга.