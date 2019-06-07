Александр Медведев прокомментировал расширение РПЛ

Генеральный директор «Зенита» считает это выгодным для команды.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Он отметил, что расширение РПЛ с 16 до 18 клубов – это отличная идея. Дело в том, что «сине-бело-голубым» выгодно это с экономической точки зрения, передает «Спорт-Экспресс».

«Здесь нет однозначного ответа – если эти критерии выполнить, было бы здорово сыграть четыре дополнительных матча»,

— заявил Медведев.

Он также отметил, что увеличение количества команд может сказаться на их качестве – ведь даже сейчас достойных клубов не так уж много. Генеральный директор «Зенита» уверен, что проблему можно решить при помощи увеличения бюджета.

«У команд должны быть бюджеты, а с ними будут и игроки»,

— считает он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев выступил за вкусное пиво на футбольных матчах.