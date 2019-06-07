Калви сожалеет о том, что пропустит ПМЭФ

Основатель Baring Vostok находится под домашним арестом.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Адвокат Майкла Калви, который имеет право общаться с предпринимателем, передал его сожаления о том, что он, скорее всего, не поедет на петербургский экономический форум, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.

На данный момент основатель Baring Vostok находится под домашним арестом, что является препятствие для посещения мероприятия. Тем не менее, Калви были готовы отпустить на ПМЭФ с электронным браслетом, если бы на это согласился Следственный комитет. В ведомстве на запрос до сих пор не отметили, а тем времени форум подходит к концу, передает ТАСС.

Напоминаем, что бизнесмен находится под арестом с февраля – сначала он находился в СИЗО, а затем его перевели под домашний арест. Калви обвиняют в хищении у банка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Тиньков назвал задержание Калви позором России.