Тиньков назвал задержание Калви позором России

Банкир убежден, что основатель фонда Baring Vostok – единственный, кто продвигал страну и рекламировал ее.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Известный банкир Олег Тиньков раскритиковал дело против Майкла Калви в рамках ПМЭФ-2019, который проходит в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что заслуги основателя фонда Baring Vostok сложно переоценить – Калви, по мнению Тинькова, сделал многое для России и ее имиджа. Банкир заявил, что считает происходящее провокацией и позором, так как под стражей находится «реальный бизнесмен, честный предприниматель».

«Мне стыдно как россиянину за это дело»,

— сказал Тиньков, передает «Фонтанка».

Также банкир считает, что единственным представителем венчурного капитализма является Майкл Калви.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Калви готовы отпустить из-под домашнего ареста на ПМЭФ с электронным браслетом. Он обвиняется в мошенничестве с февраля 2019 года. Бизнесмен отрицает свою причастность к незаконным схемам.