Калви готовы отпустить из-под домашнего ареста на ПМЭФ с электронным браслетом

Калви обвиняется в мошенничестве. Фото: ТАСС
Калви обвиняется в мошенничестве. Фото: ТАСС

Основатель фонда Baring Vostok поедет на мероприятие, если ему разрешат следователи.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказал замглавы ФСИН России Валерий Максименко в разговоре с «Говорит Москва».

Он уточнил, что в Следственный комитет России поступила просьба позволить основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви посетить ПМЭФ-2019, который пройдет в Санкт-Петербурге. Его готовы отпустить из-под домашнего ареста, если не будут против следователи. При этом никто из сотрудников ФСИН не собирается сопровождать его, так что Калви поедет на мероприятие в электронном браслете. При помощи него можно будет отслеживать его местоположение.

Напоминаем, что Майкл Калви обвиняется в мошенничестве с февраля 2019 года. Бизнесмен отрицает свою причастность к незаконным схемам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Калви готовы отпустить из-под домашнего ареста на ПМЭФ с электронным браслетом
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