В “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград”

Концерт группы пройдет в ресторане Royal Beach в 22:00. Фото: pixabay.com
Концерт группы пройдет в ресторане Royal Beach в 22:00. Фото: pixabay.com

Официально экономический форум стартует завтра, но в “Экспофоруме” уже идет работа.

Сегодня в среду 5 июня на Крестовском острове устроят прием для гостей ПМЭФ, который начнется завтра 6 июня. На приеме выступят группа “Ленинград” Сергея Шнурова и участник “Голоса” Ярослав Дронов. Лучшим экспортерам и лидерам в международном сотрудничестве вручат премии.

В “нулевой” день в Петербурге состоится форум малого и среднего бизнеса. В “Экспофоруме”, который в этом году является основной площадкой мероприятия, пройдут мастер-классы, а экономисты расскажут об новинках в предпринимательстве.

В ходе основной программы ПМЭФ запланировано заседание с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН и других высокопоставленных лиц. Форум пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, кто будет развлекать участников ПМЭФ на вечеринках каждый вечер в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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В “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград”
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