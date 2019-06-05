В “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград”

Официально экономический форум стартует завтра, но в “Экспофоруме” уже идет работа.

Сегодня в среду 5 июня на Крестовском острове устроят прием для гостей ПМЭФ, который начнется завтра 6 июня. На приеме выступят группа “Ленинград” Сергея Шнурова и участник “Голоса” Ярослав Дронов. Лучшим экспортерам и лидерам в международном сотрудничестве вручат премии.

В “нулевой” день в Петербурге состоится форум малого и среднего бизнеса. В “Экспофоруме”, который в этом году является основной площадкой мероприятия, пройдут мастер-классы, а экономисты расскажут об новинках в предпринимательстве.

В ходе основной программы ПМЭФ запланировано заседание с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН и других высокопоставленных лиц. Форум пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, кто будет развлекать участников ПМЭФ на вечеринках каждый вечер в Санкт-Петербурге.