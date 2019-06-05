Гостей ПМЭФ развлекут Земфира, Бутусов, ”Би-2” и Нетребко

Крупные компании организовали отдых для клиентов и партнеров с участием звезд. Фото: pixabay.com

Крупные компании организовали отдых для клиентов и партнеров с участием звезд. Фото: pixabay.com

Везде участники форума в Санкт-Петербурге побывать явно не успеют.

Открытие ПМЭФ в Санкт-Петербурге ознаменуется рядом вечеринок для гостей, которые устроят на разных площадках города. Участников экономического форума развлекут Земфира, Бутусов, Гарик Сукачев и многие другие — но все в разных местах, сообщает Forbes.

Завтра 6 июня в честь открытия форума в 18:00 на Заячьем острове выступит Земфира, причем концерт посетит актриса Рената Литвинова. Таких гостей на своей прием решил позвать “Газпром”.

В 19:00 в особняке Кушелева-Безбородко начнется вечеринка Forbes, где выступают Little Big, “Хлеб” и группа The Hatters. На Красногвардейской площади ВТБ запланировал развлекательную программу с группой “Любэ” и Вячеславом Бутусовым.

РЖД в своем музее представит гостям Гарика Сукачева. Банк “Открытие” позовет на квартирник на Гороховой группу “Би-2”.

Во второй день форума Дворцовую площадь займет Тинькофф банк — в Петербург позвали тенора Андреа Бочелли и Аиду Гарифуллину. Наконец в последний день 8 июня в Мариинском театре Анна Нетребко исполнит оперу “Аида”.

Ранее Gazeta.SPb cообщила, что ПМЭФ поставит Петербург в пробки своими транспортными ограничениями.