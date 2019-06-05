ПМЭФ поставит Санкт-Петербург в тяжелые пробки

Сегодня в Петербурге начался "нулевой" день ПМЭФ. Фото: Яндекс.Карты

Сегодня в Петербурге начался "нулевой" день ПМЭФ. Фото: Яндекс.Карты

Сегодня утром парковку у Московского вокзала закрыли для всех, кроме участников форума.

В Санкт-Петербурге ждут серьезных пробок из-за начала экономического форума. В КРТИ ранее опубликовали список улиц, проездов и объектов, где движение ограничат, а парковку запретят — читайте об этом в материале Gazeta.SPb.

Сегодня утром парковка у Московского вокзала Санкт-Петербурга уже оказалась недоступна для тех, кто не участвует в форуме. Площадь Восстания традиционно считается одним из самых тяжелых участков Санкт-Петербурга для автомобильного движения — вот и сейчас вся Гончарная ул. от Полтавской и до площади обозначена красным цветом на картах “Яндекс.Пробки”.

Само мероприятие официально начинается завтра 6 июня и продлится до 8 июня. Сегодня 5 июня стартует “нулевой” день ПМЭФ.

Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала о транспортных ограничения на время экономического форума в Санкт-Петербурге.