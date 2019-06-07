Беглов рассказал о планах построить метро до Кудрово

Врио губернатора отметил, что до города также будет ездить трамвай.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил транспортные проекты с главой Минтраса Евгением Дитрихом в рамках ПМЭФ, который проходит в городе с 6 по 8 июня.

Беглов заявил, что в первую очередь нужно создать единый транспортный узел с Ленинградской областью. Для этого надо запустить скоростной трамвай до Кудрово, а также продлить ветку метро, чтобы люди могли легко добираться до дома.

Также врио губернатора напомнил, что в ближайшие годы стоит разработать концепцию широтной магистрали, иначе ситуация на дорогах ухудшится.

Глава Минтраса заверил, что ведомство готово помочь Санкт-Петербургу в реализации проектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургский метрополитен расширит депо за 4,4 млрд рублей. Благодаря реконструкции хотят увеличить количество ремонтируемых единиц подвижного состава. Работы компания должна будет завершить к концу июня 2022 года.