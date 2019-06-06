Петербургский метрополитен расширит депо за 4,4 млрд рублей

«Дачное» преобразят – для этого ищут подрядчика.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс, сообщается на сайте госзакупок. Подземка ищет компанию, которая поможет расширить депо «Дачное».

Уточняется, что максимальная сумма, которую готовы заплатить, составляет 4,4 миллиарда рублей. За эти деньги на проспекте Стачек просят построить новое здание для электромашинного цеха. Подрядчик также должен будет отремонтировать второй производственный корпус и переустроить сети в первом и втором корпусах.

Благодаря реконструкции хотят увеличить количество ремонтируемых единиц подвижного состава. Работы компания должна будет завершить к концу июня 2022 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что семья шизофреника выплатит ГУП “Петербургский метрополитен” компенсацию за ущерб. Мужчина, находящийся под наблюдением врачей с 1988 года, ранее въехал на переход станции метро “Московская”.