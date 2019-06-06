Семья шизофреника выплатит ГУП “Петербургский метрополитен” компенсацию за ущерб

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Фото: https://pixabay.com
Инцидент произошел в феврале прошлого года. Фото: https://pixabay.com

Мужчина, находящийся под наблюдением врачей, въехал в петербургскую подземку.

Мужчина, находящийся под наблюдением врачей с 1988 года, ранее въехал на переход станции метро “Московская”, об это сообщает Объединённая пресс-службы судов Петербурга. Виновнику ЧП врачи поставили диагноз — приступообразная шизофрения.

Теперь семья должна будет выплатить петербургской подземке штраф.

С члена семьи виновника происшествия, как единственной трудоспособной в семье, Невский районный суд взыскал более 188 тысяч рублей. Однко ГУП “Петербургский метрополитен” обратился в суд с иском о возмещении ущерба в размере более 600 тысяч рублей. А иск был подан ко всем членам семьи, и к АО “Группа Ренессанс Страхование”.

Инцидент произошел в феврале прошлого года.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ГУП “Петербургский метрополитен” происшествие
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