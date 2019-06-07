Путин назвал санкции США против Huawei технологической войной

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Президент убежден, что компанию пытаются потеснить и вытолкнуть с глобального рынка.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Инцидент прокомментировал президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербург. Он считает, что Америка развязала первую в мире технологическую войну с китайской Huawei.

«Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка»,

— заявил Путин.

Это следствие глобализации, которая, по мнению главы государства, себя исчерпала. Сейчас страны занимаются рейдерством и борются против конкуренции нечестными способами.

Напомним, что компания попала в черный список Дональда Трампа за подозрения в шпионаже за пользователями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин рассказал о невероятных масштабах кризиса мировой экономики. Он отметил, что рост в последнее время составлять чуть больше трех процентов. Путин также убежден, что проблем с каждым годом становится только больше.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир путин война ПМЭФ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анюкову предложили стать тренером «Зенита»
На Петербург надвигаются гроза и ливни
Путин назвал санкции США против Huawei технологической войной
Беглов рассказал о планах построить метро до Кудрово
Лето, солнце, жара: гид по выбору мороженого
Путин считает, что доверие к доллару падает
Калви сожалеет о том, что пропустит ПМЭФ
Армия США готовится к войне телепатов