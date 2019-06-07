На Петербург надвигаются гроза и ливни

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Непогода будет бушевать примерно час.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели уверяют, что в ближайшее время в городе будет сверкать, греметь и поливать. Скорее всего, непогода не будет надолго задерживаться в Северной столице и уже в течение часа покинет ее.

Напоминаем, что во время грозы лучше всего остаться дома. Если все же вы оказались на улице, то не стойте под деревьями и отойдите от линий электропередачи. Также лучше избавиться от всех металлических предметов и не звонить никому по телефону. Находясь дома, стоит помнить, что надо закрыть окно или хотя бы не находится рядом с открытым. Спасатели рекомендуют выключить электроприборы и не использовать металлическую сантехнику.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, чего петербуржцам ждать от погоды в июне. Эксперты думают, что осадки будут омрачать практически каждый день первого летнего месяца, но пока что этот прогноз не подтвердился.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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