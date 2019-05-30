Стало известно, чего петербуржцам ждать от погоды в июне

Синоптики уверяют, что будет тепло, но дождливо.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Погода, считают специалисты, будет радовать петербуржцев и гостей города отсутствием резкий похолоданий. Большая часть месяца воздух будет прогрет до плюс 22 градусов. Это, отметили специалисты, выше нормы. При этом синоптики убеждены, что высокие температуры сопроводят дожди, а иногда грозы. Эксперты думают, что осадки будут омрачать практически каждый день первого летнего месяца.

Вторая половина июня выдастся не такой теплой – средняя температура воздуха опустится до плюс 19 и даже до 14 градусов, передает гидрометцентр Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что лето 2018 года было одним из самых теплых в городе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дождливая погода в Петербурге продержится до конца мая. Стоит отметить, что май начался с резкого похолодания – шел даже кратковременный снег.