Дождливая погода в Петербурге продержится до конца мая

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

До конца весны в Петербурге будет держатся дождливая и прохладная погода. Таким прогнозом поделился с горожанами ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник, 28 мая, в Петербурге температура воздуха прогреется до +19 градусов, 29-го не более +18, а 30-го упадет на еще один градус до +17 градусов. Все три дня ожидается дождь с порывистым ветром, в среду возможна гроза.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России официально разрешат укладывать асфальт в снег и дождь. В России внедряют новый госстандарт ремонта дорог, разрешающий укладывать асфальт в мороз, снег и дождь. Необходимая документация уже разработана в НИИ транспортного строительства по заказу Росавтодора.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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