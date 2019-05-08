В России официально разрешат укладывать асфальт в снег и дождь

В России внедряют новый госстандарт ремонта дорог, разрешающий укладывать асфальт в мороз, снег и дождь. Необходимая документация уже разработана в НИИ транспортного строительства по заказу Росавтодора.

Стоимость контракта между Росавтодором и НИИ ТСК составила 8,9 миллиона рублей, сообщает Lenta.RU.

«Согласно новым нормативам, дорожные работы могут проводиться в мороз, снег и дождь», — уточняет «Пятый канал».

Одним из ограничений по проведению асфальто-укладочных работ станет монтаж дорожного покрытия во время ливня, а также работа в минусовую температуру при условии сильного ветра.

Создатели нововведения подчеркнули, что весной и летом укладывать асфальт можно будет при температуре от -10 до +5 градусов. Осенью и зимой — от -10 до +10 градусов.

Сейчас в России дороги ремонтируют по ГОСТу, утвержденному в 2012 году. По этому документу заниматься ремонтом дорожного покрытия разрешается только в сухую погоду. Укладывать асфальт разрешено весной, летом, и осенью при температуре воздуха не ниже +5 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге около 4 миллиардов рублей.