Анюкову предложили стать тренером «Зенита»

Скоро контракт с футболистов истекает.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Руководство футбольного клуба «Зенит» не собирается продлевать контракт с 36-летним Александром Анюковым, который истекает в конце июня. Игроку сделали другое предложение – ему предлагают стать тренером, сообщает «Спорт-Экспресс». Согласен ли Анюков – пока непонятно.

Напоминаем, что некоторые болельщики просили генерального директора Александра Медведева продлить контракт с футболистом. Анюков, к слову, играет за «сине-бело-голубых» на протяжении 14 лет. За его плечами множество наград – он пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России и других.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак рассказал о будущем Жиркова, Кержакова и Анюкова в “Зените”. Тренер заявил, что контракт Ивановича продлили автоматически, Жирков, судя по всему, получил новое предложение, а Кержакову “Зенит” предложил еще один договор.