На КАД и ЗСД пробки из-за гостей экономического форума

Водители жалуются на то, что им приходится подолгу стоять у съезда с Пулковского шоссе.
Об заторе стало известно сегодня днем, 7 июня. Обо всем рассказали пользователи социальных сетей, которые тут и там пишут о затрудненном движении на ЗСД и КАД. Они уверяют, что невозможно проехать нормально на юге города, что и не удивительно – сегодня в Санкт-Петербурге проходит второй день экономического форума, на который съезжаются сотни гостей.
Благодаря «Яндекс. Навигатору» видно, что проблемы с движением есть на некоторых участках ЗСД, а также на кольцевой.
«Перекрыт съезд с Пулковского шоссе на внешнюю сторону КАД. Сотрудник сказал, минут 10-15 стоять»,
– предупреждает телеграм-канал «Мегаполис».
В некоторых заторах люди проводят куда больше времени. Петербуржцам стоит быть готовы к таким проблемам, так как форум закончится только 8 июня.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что горящий вблизи КАД Volkswagen Touareg блокировал проезд в обе стороны.