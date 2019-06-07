На КАД и ЗСД пробки из-за гостей экономического форума

Водители жалуются на то, что им приходится подолгу стоять у съезда с Пулковского шоссе.

Об заторе стало известно сегодня днем, 7 июня. Обо всем рассказали пользователи социальных сетей, которые тут и там пишут о затрудненном движении на ЗСД и КАД. Они уверяют, что невозможно проехать нормально на юге города, что и не удивительно – сегодня в Санкт-Петербурге проходит второй день экономического форума, на который съезжаются сотни гостей.

Благодаря «Яндекс. Навигатору» видно, что проблемы с движением есть на некоторых участках ЗСД, а также на кольцевой.

«Перекрыт съезд с Пулковского шоссе на внешнюю сторону КАД. Сотрудник сказал, минут 10-15 стоять»,

– предупреждает телеграм-канал «Мегаполис».

В некоторых заторах люди проводят куда больше времени. Петербуржцам стоит быть готовы к таким проблемам, так как форум закончится только 8 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что горящий вблизи КАД Volkswagen Touareg блокировал проезд в обе стороны.