Сорокин: у Петербурга хорошие шансы провести финал ЛЧ

В UEFA пока не готовы сказать, в каком городе состоится главное событие турнира.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Шансы Санкт-Петербурга оценил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в разговоре с РИА Новости. Он считает, что все возможно.

Специалист отметил, что провести такое мероприятие – это значит укрепить доверие к себе со стороны международных футбольных организацией. Пока что у Санкт-Петербурга есть шанс провести финал Лиги Чемпионов, так как эксперты остались довольны уровнем Чемпионата мира в 2018 году. Сорокин надеется, что город не споткнется и оправдает доверие, если все-таки будет выбран.

На то, чтобы принять финал, претендует стадион «Газпром Арена», находящийся на Крестовском острове.

«Сейчас мы всячески обсуждаем это с УЕФА. Я бы оценил шансы как хорошие»,

— сказал Сорокин корреспонденту агентства.

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