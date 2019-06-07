Катар обеспечит прохладу на стадионах ЧМ-2022 по футболу

У страны есть технологии, позволяющие поддерживать температуру в 20 градусов.
Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Генеральный секретарь верховного комитета организации турнира Хасан аль-Тавади рассказал о необычной разработке в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге.
Представитель Катара отметил, что в стране на стадионах есть системы охлаждения, так что главную проблему они решили. При помощи технологии возможно не только поддерживать комфортную температуру внутри стадиона, но и неподалеку от него. Хасан аль-Тавади также рассказал об открытии второй арены.
«Это арена открытого типа, там раздвигается крыша и температура там 20-21 градус, причем на улице в этот момент 35 градусов. Эту технологию мы приспосабливаем для открытых пространств»,
— отметил он, передает «Интерфакс».
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