Чемпионат мира футболу среди женщин откроют в Париже

Россия в этом году не принимает участия в турнире. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин, матч Россия - Венгрия, 2017 год.
Россия в этом году не принимает участия в турнире. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин, матч Россия - Венгрия, 2017 год.

В первой игре турнира встретятся сборные Франции и Южной Кореи.

Во Франции сегодня начинается чемпионат мира по футболу среди женщин. Он продлится месяц: с 7 июня по 7 июля. Это восьмой подобный турнир, в Европе он проходит в третий раз, а Франция его еще ни разу не принимала.

В прошлом чемпионате победила сборная США, в этом году ей предстоит защищать свой титул. В турнире играют 24 сборные и России среди них нет.

Турнир начнется с матча сборной Франции против сборной Южной Кореи в 22:00 мск. Матч пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже, его вместимость составляет 48,5 тысяч человек. Уже завтра в борьбе сойдутся команды Германии и Китая, Испании и ЮАР, Норвегии и Нигерии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что делегация из Катара приехала в Петербурга на экономический форум, чтобы обсудить чемпионат мира по футболу: страна принимает его в 2020-ом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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