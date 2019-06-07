Минприроды займется рекультивацией «Красного Бора»

Фото: http://www.mnr.gov.ru/
Фото: http://www.mnr.gov.ru/

Проблемы полигона решат с привлечение федерального бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин договорились о передаче «Красного Бора» в ведение ведомства в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Согласно подписанному документу, Москва займется рекультивацией объекта – средства будут выделены из бюджета, так что городу это не будет ничего стоить. Проблему с полигоном хотят решить в ближайшем будущем – уже через семь лет его обещают сделать безопасным. Кобылкин отметил, что уже есть желающие помочь с «Красным Бором».

Напоминаем, что на полигоне хранятся опасные отходы с 1969 года. Пару лет назад он перестал принимать мусор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург завезет в «Красный бор» федеральные средства, а освободившиеся из городского бюджета деньги, пустить на проекты по развитию города.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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