Петербург заведет в «Красный бор» федеральные средства

Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: kremlin.ru

Реорганизацию полигона «Красный бор» планируют провести за счет федеральных средств, а освободившиеся из городского бюджета деньги, пустить на проекты по развитию Петербурга.

К таким договоренностям пришли президент России Владимир Путин и врио губернатора Санк-Петербурга Александр Беглов. Об этом действующий градоначальник написал на странице в «Вконтакте».

Врио губернатора также выразил свою благодарность главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Северная столица начинает активно привлекать к себе федеральный ресурс посредством участия в госпрограммах софинансирования. Участие города на Неве в государственных программах, по мнению действующего градоначальника, поможет решить большинство финансовых вопросов города.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов владимир путин красный бор
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