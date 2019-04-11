Петербург начал привлекать федеральные деньги

Северная столица начинает привлекать к себе федеральный ресурс посредством участия в госпрограммах софинансирования. Об этом врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Участие города на Неве в государственных программах, по мнению действующего градоначальника, поможет решить большинство финансовых вопросов города.

Некоторые программы предусматривают, что город оплачивает лишь 40% от стоимости реализации проекта, а остальные 60% гасит федеральный бюджет. Есть даже более выгодные проекты для петербургских властей: 20% – город, 80% – федеральный бюджет.

Владимир Путин на встрече с Александром Бегловым в Стрельне выразил свою поддержку этому проекту.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что глава Архангельской области Игорь Орлов хочет отдать мусор Петербургу.