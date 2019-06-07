ПМЭФ-2019: чем запомнился первый день

В Северной столице 6 июня завершился первый день Петербургского международного экономического форума. О ключевых соглашениях, самых интересных заявлениях и о том, что особенно касается Петербурга – в подборке Gazeta.SPb.
Коротко о первом дне форума
В рамках первого дня ПМЭФ-2019, 6 июня, было прошло около 70 деловых мероприятий, участниками которых стали тысячи человек. На площадках форума выступил Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министры, главы крупнейших российских компаний. В форуме принял участие и иностранный бизнес, главы зарубежных государств. Не обошлось без культурной программы, презентаций и неформального общения.
Соглашения
- Xiaomi и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве – по его результатам в России появится платежный сервис Mi Pay.
- Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) вложит 9,7 млрд рублей в российское сельское хозяйство. По словам гендиректора JBA Жэнь Цзяньчао, в Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых.
- «Газпром нефть» и «Новатэк» подписали соглашение о создании совместное предприятие по разведке и добыче нефти и газа в Арктике.
- «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.
- Татарстан, МТС и Ericsson подписали соглашение о разработке 5G-решений для «умных городов».
- Ритейлер X5 Retail Group и «БКСбанк» подписали соглашение о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Похожая карта сейчас есть у конкурентов сети — «Дикси».
Заявления
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолела экономические трудности последних лет, которые били вызваны санкциями и падением цен на углеводороды. Цены на нефть, по словам главы государства, в $60-65 за баррель устраивают страну. Также Путин призвал страны осознать ответственность за гонку ядерных вооружений: «Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея».
- Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что будет в качестве покупателя дополнительно размещать акции головной структуры «Тинькофф банка» и компании «Тинькофф страхование» TCS Group.
- Глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что «Яндекс» показал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования в отличие от Telegram. “Яндекс», по его словам, готов предоставить ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Также, отметил Александр Жаров, приложение для знакомств Tinder тоже готово сотрудничать со спецслужбами.
- Глава министерства экономики Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%.
- Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что мировой спрос на нефть будет расти примерно по 1% в год и к 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки.
- Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России.
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в 2019 году потенциал российской экономики вырастет на 1%, а не на 1,3% как считают в правительстве.
Дискуссии
- Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест основателя Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для экономики – отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. Однако министр финансов Антон Силуанов считает, что это не повлияло на инвестиционный климат и что аресту Калви уделяется много внимания.
- Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что темп роста потребкредитования, 30% в годовом выражении, сильно превышает темпы роста доходов населения и чреват рецессией. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что хотя темпы роста потребкредитования высокие, при этом доля долга домохозяйств в экономике составляет 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет».
- Президент Сбербанка Герман Греф попросил мэра Москвы Сергея Собянина объяснить, почему Москва тратит так много денег на внедрение новых технологий, хотя могла бы направить их на решение социальных проблем. В ответ на это Собянин пояснил, что такие технологии, хоть и стоят дорого, но позволяют городу эффективнее использовать свою инфраструктуру.
Значимость для Петербурга
По Северной столице в первый день ПМЭФ был принят ряд важных экономических решений – 10 соглашений принести городу около 100 млрд рублей инвестиций.
- ОАО “РЖД” вложит в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла 88 млрд рублей. Средства направят на строительство новых веток, обновление подвижного состава электропоездов и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры.
- В Калиинском районе Петербурга постоят перинатальный центр – соглашения было подписано Группой компаний “ЕКС”.
- Власти Петербурга и “ОРЦ Фуд маркет” подписали соглашение о строительстве в Шушарах оптово-распределительного центра сельхозпродукции.
- Научно-образовательный центр “Искусственный интеллект в промышленности” будет создан по итогу меморандума о сотрудничестве. Его подписали власти Петербурга, «Газпром нефть”, университет ИТМО, Политехнический университет Петра Великого и ЛЭТИ.
- Университет ИТМО и Фонд «Сколково» заключили соглашение о совместной разработке и внедрении инновационных технологий для «умного города» на территории города-спутника Южного. К 2027 года в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, создано 12 тысяч рабочих мест, 5 инновационных производств и около 50 международных лабораторий.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Земфира спела для гостей ПМЭФ.