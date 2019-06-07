ПМЭФ-2019: чем запомнился первый день

В Северной столице 6 июня завершился первый день Петербургского международного экономического форума. О ключевых соглашениях, самых интересных заявлениях и о том, что особенно касается Петербурга – в подборке Gazeta.SPb.

Коротко о первом дне форума

В рамках первого дня ПМЭФ-2019, 6 июня, было прошло около 70 деловых мероприятий, участниками которых стали тысячи человек. На площадках форума выступил Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министры, главы крупнейших российских компаний. В форуме принял участие и иностранный бизнес, главы зарубежных государств. Не обошлось без культурной программы, презентаций и неформального общения.

Соглашения

Xiaomi и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве – по его результатам в России появится платежный сервис Mi Pay.

и подписали соглашение о сотрудничестве – по его результатам в России появится платежный сервис Mi Pay. Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) вложит 9,7 млрд рублей в российское сельское хозяйство. По словам гендиректора JBA Жэнь Цзяньчао, в Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых.

вложит 9,7 млрд рублей в российское сельское хозяйство. По словам гендиректора JBA Жэнь Цзяньчао, в Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых. «Газпром нефть» и «Новатэк» подписали соглашение о создании совместное предприятие по разведке и добыче нефти и газа в Арктике.

и подписали соглашение о создании совместное предприятие по разведке и добыче нефти и газа в Арктике. «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.

и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Татарстан, МТС и Ericsson подписали соглашение о разработке 5G-решений для «умных городов».

и подписали соглашение о разработке 5G-решений для «умных городов». Ритейлер X5 Retail Group и «БКСбанк» подписали соглашение о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Похожая карта сейчас есть у конкурентов сети — «Дикси».

Заявления

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолела экономические трудности последних лет, которые били вызваны санкциями и падением цен на углеводороды. Цены на нефть, по словам главы государства, в $60-65 за баррель устраивают страну. Также Путин призвал страны осознать ответственность за гонку ядерных вооружений: «Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея».

заявил, что Россия преодолела экономические трудности последних лет, которые били вызваны санкциями и падением цен на углеводороды. Цены на нефть, по словам главы государства, в $60-65 за баррель устраивают страну. Также Путин призвал страны осознать ответственность за гонку ядерных вооружений: «Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея». Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что будет в качестве покупателя дополнительно размещать акции головной структуры «Тинькофф банка» и компании «Тинькофф страхование» TCS Group.

сообщил, что будет в качестве покупателя дополнительно размещать акции головной структуры «Тинькофф банка» и компании «Тинькофф страхование» TCS Group. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что «Яндекс» показал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования в отличие от Telegram. “Яндекс», по его словам, готов предоставить ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Также, отметил Александр Жаров, приложение для знакомств Tinder тоже готово сотрудничать со спецслужбами.

сказал, что «Яндекс» показал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования в отличие от Telegram. “Яндекс», по его словам, готов предоставить ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Также, отметил Александр Жаров, приложение для знакомств Tinder тоже готово сотрудничать со спецслужбами. Глава министерства экономики Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%.

заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%. Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что мировой спрос на нефть будет расти примерно по 1% в год и к 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки.

считает, что мировой спрос на нефть будет расти примерно по 1% в год и к 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России.

заявила, что режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в 2019 году потенциал российской экономики вырастет на 1%, а не на 1,3% как считают в правительстве.

Дискуссии

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест основателя Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для экономики – отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. Однако министр финансов Антон Силуанов считает, что это не повлияло на инвестиционный климат и что аресту Калви уделяется много внимания.

заявил, что арест основателя Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для экономики – отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. Однако министр финансов считает, что это не повлияло на инвестиционный климат и что аресту Калви уделяется много внимания. Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что темп роста потребкредитования, 30% в годовом выражении, сильно превышает темпы роста доходов населения и чреват рецессией. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что хотя темпы роста потребкредитования высокие, при этом доля долга домохозяйств в экономике составляет 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет».

заявил, что темп роста потребкредитования, 30% в годовом выражении, сильно превышает темпы роста доходов населения и чреват рецессией. Глава Центрального банка заявила, что хотя темпы роста потребкредитования высокие, при этом доля долга домохозяйств в экономике составляет 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет». Президент Сбербанка Герман Греф попросил мэра Москвы Сергея Собянина объяснить, почему Москва тратит так много денег на внедрение новых технологий, хотя могла бы направить их на решение социальных проблем. В ответ на это Собянин пояснил, что такие технологии, хоть и стоят дорого, но позволяют городу эффективнее использовать свою инфраструктуру.

Значимость для Петербурга

По Северной столице в первый день ПМЭФ был принят ряд важных экономических решений – 10 соглашений принести городу около 100 млрд рублей инвестиций.

ОАО “РЖД” вложит в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла 88 млрд рублей. Средства направят на строительство новых веток, обновление подвижного состава электропоездов и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры.

вложит в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла 88 млрд рублей. Средства направят на строительство новых веток, обновление подвижного состава электропоездов и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры. В Калиинском районе Петербурга постоят перинатальный центр – соглашения было подписано Группой компаний “ЕКС”.

Власти Петербурга и “ОРЦ Фуд маркет” подписали соглашение о строительстве в Шушарах оптово-распределительного центра сельхозпродукции.

подписали соглашение о строительстве в Шушарах оптово-распределительного центра сельхозпродукции. Научно-образовательный центр “Искусственный интеллект в промышленности” будет создан по итогу меморандума о сотрудничестве. Его подписали власти Петербурга, « Газпром нефть”, университет ИТМО, Политехнический университет Петра Великого и ЛЭТИ.

Университет ИТМО и Фонд «Сколково» заключили соглашение о совместной разработке и внедрении инновационных технологий для «умного города» на территории города-спутника Южного. К 2027 года в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, создано 12 тысяч рабочих мест, 5 инновационных производств и около 50 международных лабораторий.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Земфира спела для гостей ПМЭФ.