Земфира спела для гостей ПМЭФ

Певица исполнила всеми любимые хиты под громкие аплодисменты.

О том, что Земфира выступила на Заячьем острове перед гостями экономического форума, стало известно только сегодня, 7 июня. Видеозаписью с концерта поделилась актриса Рената Литвинова в своем Instagram-аккаунте – она была ведущей мероприятия.

Гости, делясь впечатлениями от вечера, рассказывают, что остались довольны выступлением Земфиры. Они были рады услышать такие хиты как «Хочешь» и «Любовь как случайная смерть», передает «Петербургский дневник».

Перед собравшимися также выступили солисты Мариинского театра и группа Manchester’s band.

Напоминаем, что Земфира довольно редко появляется на публике. В 2018 году она заявила, что больше не поедет в тур, чем очень расстроила своих фанатов. Пока что музыкант не анонсировала ни одного концерта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Zemfira в волшебном Санкт-Петербурге #любовькакслучайнаясмерть #богинякакяполюбилафильм Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 6 Июн 2019 в 12:50 PDT

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на закрытой вечеринке ПМЭФ за 150 млн рублей выступит Земфира.