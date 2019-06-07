Земфира спела для гостей ПМЭФ

Певица исполнила всеми любимые хиты под громкие аплодисменты.
О том, что Земфира выступила на Заячьем острове перед гостями экономического форума, стало известно только сегодня, 7 июня. Видеозаписью с концерта поделилась актриса Рената Литвинова в своем Instagram-аккаунте – она была ведущей мероприятия.
Гости, делясь впечатлениями от вечера, рассказывают, что остались довольны выступлением Земфиры. Они были рады услышать такие хиты как «Хочешь» и «Любовь как случайная смерть», передает «Петербургский дневник».
Перед собравшимися также выступили солисты Мариинского театра и группа Manchester’s band.
Напоминаем, что Земфира довольно редко появляется на публике. В 2018 году она заявила, что больше не поедет в тур, чем очень расстроила своих фанатов. Пока что музыкант не анонсировала ни одного концерта.
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Zemfira в волшебном Санкт-Петербурге #любовькакслучайнаясмерть #богинякакяполюбилафильм
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на закрытой вечеринке ПМЭФ за 150 млн рублей выступит Земфира.