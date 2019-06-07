В Канаде турист случайно вскрыл сейф, который не поддавался 40 лет

Мужчина случайно подобрал комбинацию шифра и взломал сейф в канадском музее.

Инцидент произошел в музее Vermilion Heritage Museum. Турист подобрал код для хранилища, запертого еще 40 лет назад, сообщает CNN.

Работники музея все это время пытались, но не могли подобрать нужную комбинация. А турист, пришедший на экскурсию со своей семьей, открыл сейф с первой попытки. Мужчине пришло в голову ввести комбинацию из числовой последовательности 20-40-60. И она оказалась верной!

Сообщается, что владельцами сейфа были люди, управляющие отелем. После, сейф перешел музею. Работники считали его чем-то вроде современной «капсулы времени» и даже не предполагали, что может находиться внутри.

Теперь стало известно, что все эти годы сейф хранил в себе различные договора, чеки, записки и гостиничные квитки. Все бумаги датированы 1977-1978 годами.

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