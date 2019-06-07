Петербургский депутат предложил ограничить скорость гироскутеров по тротуарам

Надо установить правила до того, как произойдет несчастный и "неожиданный" случай. Фото: pixabay

Надо установить правила до того, как произойдет несчастный и "неожиданный" случай. Фото: pixabay

В Петербурге депутат Заксобрания Алексей Цивилев высказался по поводу скорости самокатов и гироскутеров на пешеходных зонах.

Народный избранник Законодательного собрания Санкт-Петербурга направил в ГИБДД предложение, из которого следует, что «тротуарные гонщики» не смогут безнаказанно развивать скорость больше 15 км/ч на своих транспортных средствах.

С просьбой-предложение в правоохранительные органы обратился не просто депутат Заксобрания, а еще и отец двух детей. Вместе с Цивилевым против гироскутеристов выступил Союз пешеходов Петербурга.

Составители документа утверждают, что, порой, самокатщики развивают скорость по пешеходным тротуарам до 80 км/ч. В этом Цивилев видит опасность для граждан, поэтому и выступил с предложением – дополнить ПДД пунктом, согласно которому на электросамокатах нельзя будет ездить быстрее 15 км/ч.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.