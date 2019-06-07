Самая милая и печальная новость от ученых: собаки заражаются стрессом от хозяина

Улыбайтесь чаще, не заставляйте своих питомцев нервничать! Фото: pixabay

Улыбайтесь чаще, не заставляйте своих питомцев нервничать! Фото: pixabay

Экспериментально доказано, собаки переживают стресс вместе со своим хозяином.

О том, что психоэмоциональное состояние животного зависит от состояния его хозяина, выяснили ученые из Швеции.

Эксперимент состоял в том, что ученые измеряли уровень гормона кортизола в шерсти 58 собак, чьими хозяйками были женщины, у которых также замеряли концентрацию гормона.

Оказалось, что показатели у женщин и их четвероногих друзей были синхронизированы.

Однако, когда хозяйки питомцев заполнили анкеты, где делились информацией о себе и животных, оказалось, что поведение и состояние питомца на хозяйке не отражается. А вот стресс хозяйки на животном – да.

В будущем, ученые хотят провести подобный эксперимент с разными породами собак и людьми-участниками разного пола, возраста и т.д. Такая информация сможет в будущем помогать подбирать животным из приютов подходящего хозяина, и наоборот.

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