На МУЗ-ТВ Бузова приехала на верблюдах и с мужским гаремом

Песни Бузовой во всех ТОПах. Фото: metronews.ru
Песни Бузовой во всех ТОПах. Фото: metronews.ru

Певица Ольга Бузова приехала на премию МУЗ-ТВ 2019 на троне. Сопровождали номинантку мужчины из гарема и четыре верблюда.

Ольга Бузова прокомментировала свой яркий образ, сказав, что так она оделась, чтобы все хейтеры поняли её мессендж.

— Собаки лают, а караван идет, — заявила Бузова на вопросы о своем образе. Для нее костюм и сопутствующие ему атрибуты в виде верблюдов, являются знаком того, что все недоброжелатели лишь пустословят на ее счет.

На красной дорожке новоявленная артистка приехала на настоящем троне. Её наряд, как и её сопровождение в виде гарема и верблюдов, был дорогим и стилизованным под Восток.

Отметим, что появление певицы на премии вызвало огромный ажиотаж, как у гостей, так и у участников премии. Ведь такого шоу на мероприятии еще никогда не устраивали.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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