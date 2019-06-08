Петербургские музыканты намерены в День России установить мировой рекорд

Среди участников будут звёзды эстрады и участники телевизионных проектов. Фото: https://pixabay.com
Среди участников будут звёзды эстрады и участники телевизионных проектов. Фото: https://pixabay.com

Рекорд планируют взять “массовостью”.

Мировой рекорд петербургские музыканты будут устанавливать на фестивале духовых оркестров, который состоится в Петербурге в День России — 12 июня. В этом году фестиваль будет посвящён юбилею Николая Римского-Корсакова.

Мировой рекорд музыканты планируют поставить благодаря количеству. Зрители смогут услышать произведение “Полет шмеля”, который исполнят большое количество музыкантов.

Также известно, что исполнять произведение из оперы “Сказка о царе Салтане” будут на духовых инструментах. Среди участников будут звёзды эстрады, участники телевизионных проектов, а также учащиеся Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Буквоед” запускает встречи с писателями.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
мировой рекорд санкт-петербург Фестиваль духовых оркестров
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