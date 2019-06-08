На Рыбацком проспекте водитель фуры не справился с управлением и вылетел с моста

Также в ДТП пострадали и легковые машине, некоторые из них получили сильные повреждения. Фото: https://vk.com/spb_today

Также в ДТП пострадали и легковые машине, некоторые из них получили сильные повреждения. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии в Невском районе Петербурга сообщают очевидцы события в соцсети “ВКонтакте”.

Дорожно-транспортная авария, в результате которой фура вылетела с моста, произошла около 05:00 8 июня. Об этом сообщают очевидцы события в группе “ДТП и ЧП. Петербургу” соцсети “ВКонтакте”.

Кадры с места аварии также были размещены в группе. По ним, видно, то учениками ДТП стали несколько легковых машин, также грузовая.

Сообщается, что мост достаточно аварийный. Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. По предварительной версии, пострадавший лежит рядом с фурой. На место пока не прибыли сотрудники полиции. Информация о состоянии водителя грузовой машины утоняется.

Также в ДТП пострадали и легковые машине, некоторые из них получили сильные повреждения.

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