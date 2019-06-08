На Обводном канале произошло ДТП с участием машины ДПС

Судя по размещенным фотографиям в соцсети, машина ДПС получила серьезные повреждения. Фото: https://vk.com/spb_today

Судя по размещенным фотографиям в соцсети, машина ДПС получила серьезные повреждения. Фото: https://vk.com/spb_today

Машина столкнулась с автовышкой утром 8 июня.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Машины столкнулись на практически пустой дороге утром. Участниками аварии стали машина ДПС и автовышка

Со слов очевидцев, виновником аварии стала именно машина полиции. О пострадавших пока информации нет.

“В центре Петербурга машина ДПС врезалась в автовышку”, — сообщают очевидцы в соцсети.

Судя по размещенным фотографиям в соцсети, машина ДПС получила серьезные повреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Рыбацком проспекте водитель фуры не справился с управлением и вылетел с моста.