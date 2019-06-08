Вечернее ДТП в Кировском районе раскидало машины по проезжей части. Одна из них загорелась после столкновения

О пострадавших пока информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших пока информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.

Серьезное дорожно-транспортная авария произошла накануне в Кировском районе Петербурга. Как сообщили очевидцы события, легковые машины столкнулись на перекрестке улиц Васи Алексеева и Маршала Говорова.

Судя по размещённым кадрам, удар был сильный, поскольку машины находятся на большом расстоянии друг от друга. Также на кадрах видно, что машины участников ДТП получили сильные повреждения. По словам очевидцев, после столкновения одна из машин загорелось. На место прибыли пожарные и тушили пламя.

О пострадавших пока информация не поступала. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Обводном канале произошло ДТП с участием машины ДПС.