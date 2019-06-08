На Туристской коллеги решали конфликт ножом

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Один из них ударил другого ножом в грудь и бедро.

Инцидент произошел 8 июня около 01:00 возле дома 12 на улице Туристкой в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Гражданин 1987 года, сообщает полиция, ударил другого ножом в грудь и левое бедро. Поножовщина произошла после возникшей ссоры. Также полиция сообщает, что оба являются разнорабочими одно и тоже организации.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия, по сообщению службы “03”. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вечернее ДТП в Кировском районе раскидало машины по проезжей части. Одна из них загорелась после столкновения.